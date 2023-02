Fed: Mester (Cleveland) voleva aumento da 50 bp e invoca tassi oltre il 5%

La presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland, Loretta Mester, ha affermato che esistevano motivi convincenti per effettuare un aumento dei tassi di 50 punti base nell’ultima riunione di febbraio e che la banca centrale americana deve essere pronta a portare il costo del denaro su livelli più elevati se l’inflazione continuerà a rimanere ostinatamente alta.

“In questo frangente, i dati non hanno cambiato la mia opinione secondo cui dovremmo portare il tasso sui Fed Funds al di sopra del 5% e mantenerlo su tali livelli per un po’ di tempo”, ha affermato Loretta Mester nel suo intervento al Global Interdependence Center e alla University of South Florida Sarasota-Manatee.

“Durante il meeting di due settimane fa, ho rilevato argomenti economici convincenti per giustificare un aumento di 50 punti base, che avrebbe portato la parte alta dell’intervallo target al 5%”.

La presidente della Fed di Cleveland ha aggiunto che i rischi di inflazione rimangono orientati al rialzo a causa della guerra tra Russia e Ucraina, che genera ulteriore incertezza per i prezzi alimentari ed energetici. La riapertura della Cina, inoltre, potrebbe anche aumentare la domanda di materie prime.

Mester, uno dei politici più ‘hawkish’ della Fed, ha affermato che questi rischi al rialzo supportano la tesi di “overshooting” sulla politica. “Anche una stretta eccessiva ha dei costi, ma se l’inflazione inizia a scendere più velocemente del previsto, possiamo reagire in modo appropriato”, ha affermato Mester.