Bce: ‘Negli ultimi mesi credito bancario alle imprese ha segnato una brusca decelerazione’

Negli ultimi mesi il credito bancario alle imprese ha segnato una brusca decelerazione. E’ quanto si legge nel bollettino della Bce appena pubblicato che sottolinea tuttavia che “con l’inasprimento della politica monetaria impresso dal Consiglio direttivo i tassi di interesse di mercato mostrano ulteriori incrementi e il costo del credito al settore privato aumenta”.

Riguardo alla decelerazione del credito bancario alle imprese l’Eurotower guidata da Christine Lagarde spiega che “questo andamento è dovuto in parte al minore fabbisogno di finanziamento per scorte, ma riflette anche l’indebolimento della domanda di prestiti per investimenti, nel contesto di un marcato rialzo dei tassi bancari e un considerevole inasprimento dei criteri di concessione dei prestiti, come emergen anche dall’ultima indagine sul credito bancario nell’area dell’euro”.

“Anche l’indebitamento delle famiglie ha continuato a diminuire, di riflesso all’aumento dei tassi sui prestiti, ai più rigidi criteri di erogazione del credito e al brusco calo della domanda di mutui. A fronte del rallentamento dell’erogazione dei prestiti, diminuisce rapidamente anche la crescita della moneta, con un marcato calo delle componenti

più liquide, fra cui i depositi a vista, compensato solo in parte da una riallocazione verso i depositi a termine”.