Victoria’s Secret delude le stime sulle vendite e va giù in Borsa

Victoria’s Secret ha reso noto mercoledì di aver fornito una guidance sulle vendite non molto ambiziosa dopo i risultati contrastanti del quarto trimestre.

Per il primo trimestre, il rivenditore di lingerie ha previsto vendite nette pari a 1,41 miliardi di dollari, con un utile operativo rettificato compreso tra 10 e 35 milioni di dollari. Gli analisti si aspettavano un fatturato netto di 1,4 miliardi di dollari, con un calo di circa lo 0,5%.

Victoria’s Secret & Co ieri è crollata del 24% nell’aftermarket in seguito alla notizia. Per i tre mesi conclusi il 3 febbraio, la società ha riportato un utile per azione rettificato di 2,58 dollari per azione diluita su un fatturato di 2,08 miliardi di dollari, rispetto alle stime di un EPS rettificato di 2,45 dollari su un fatturato di 2,09 miliardi di dollari.