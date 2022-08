FCA Bank e Credit Agricole Consumer Finance: si estende partnership con Groupe Pilote

Fca Bank e Credit Agricole Consumer Finance – attraverso il suo brand Sofinco – siglano accordo consolidano ed estendono il ruolo di società leader a supporto della mobilità, in particolare nel settore dei veicoli dedicati al leisure. La partnership paneuropea con il francese Groupe Pilote, nato nel 1962 e oggi tra i maggiori produttori europei di camper, come si legge in una nota, è stata ampliata ad altri quattro Paesi: Austria, Belgio, Paesi Bassi e Polonia. Nei prossimi mesi l’accordo, già attivo in Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Svezia e Finlandia, verrà esteso ad altri mercati.

