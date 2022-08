Wall Street inizia la seduta poco sotto la parità, lo S&P 500 in lieve rialzo dello 0,03%, il Dow Jones segna un + 0,03% mentre il Nasdaq Composite guadagna lo 0,09%. Tra i titoli migliori oggi torna ad essere protagonista la “meme stock” Bed Bath & Beyond guadagna il 15% in apertura in seguito alla notizia che il rivenditore di articoli ha trovato dei finanziamenti per sostenere la propria liquidità.