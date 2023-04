Faro Banca d’Italia su Widiba: rilevati rischi di riciclaggio nella raccolta online

La Banca d’Italia ha condotto un’ispezione in Widiba, la banca online appartenente al gruppo Monte dei Paschi, mettendo in evidenza possibili rischi di riciclaggio legati all’attività di raccolta svolta esclusivamente attraverso una rete di oltre 500 consulenti finanziari. Attualmente presieduta da Francesco di Ciommo e guidata dal direttore generale Marco Marazia, Widiba nel 2021 aveva incrementato le masse di un miliardo rispetto all’anno precedente, raggiungendo un valore superiore ai 10 miliardi.

Entro 30 giorni dal termine dell’ispezione, e quindi prima di Pasqua, Widiba dovrebbe aver comunicato alla Vigilanza le proprie considerazioni e i provvedimenti già assunti o che intende assumere per rispondere ai rilievi emersi, come indicato nella relazione dei sindaci del Monte dei Paschi. La banca online si impegna quindi a lavorare per rafforzare i propri presidi e garantire la sicurezza e la trasparenza delle operazioni svolte attraverso la sua piattaforma.