Farmagorà Holding: ingresso famiglie Giubergia e Gattiglia e piano di espansione

Farmagorà Holding ha recentemente annunciato l’ingresso delle famiglie Giubergia (Narval Investimenti) e Gattiglia (Holding Sogegross) all’interno della compagine azionaria. L’accordo prevede un aumento di capitale per un totale di 20 milioni di euro, con l’obiettivo di finanziare il piano di espansione dell’azienda.

Le risorse ottenute dall’aumento di capitale saranno utilizzate per finanziare l’acquisizione di nuove farmacie e l’integrazione di quelle già acquisite, dando vita a una nuova fase di sviluppo per Farmagorà. La catena farmaceutica, fondata nel 2021, mira a espandersi ulteriormente sul territorio italiano, consolidando la propria presenza nelle regioni in cui è già attiva e aprendo nuovi punti vendita.

Attualmente, Farmagorà conta 32 farmacie ubicate in 6 regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta, Veneto e Sardegna. L’azienda ha raggiunto un fatturato annuo di circa 45 milioni di euro, nonostante la sua recente fondazione. Con l’ingresso delle famiglie Giubergia e Gattiglia e il relativo aumento di capitale, Farmagorà punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza sul mercato e a continuare a crescere in termini di fatturato e copertura territoriale.