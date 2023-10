Exxon Mobil verso l’acquisizione di Pioneer Natural Resources

Exxon Mobil è in trattative avanzate per l’acquisizione di Pioneer Natural Resources, come riportato da fonti citate da Bloomberg. Il gigante del settore energetico cerca di cementare la sua posizione come produttore dominante di petrolio di scisto negli Stati Uniti attraverso questa operazione potenzialmente storica.

L’accordo potrebbe raggiungere un valore fino a 60 miliardi di dollari ed essere finalizzato nei prossimi giorni, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Se le cifre dovessero essere confermate, si tratterebbe dell’acquisizione più grande a livello globale per quest’anno, superando il deal da 43 miliardi di dollari tra il gigante farmaceutico Pfizer e Seagen, produttore di farmaci per il cancro.

Con un’operazione di questa portata, Exxon Mobil concluderebbe inoltre la sua più grande acquisizione dai tempi della fusione con Mobil, nel 1999. Questa mossa strategica posizionerebbe la compagnia energetica come produttore leader nel bacino petrolifero più prolifico degli Stati Uniti. Le azioni Pioneer hanno chiuso a 214,96 dollari giovedì, portando la valutazione dell’azienda a 50,1 miliardi di dollari.