Exor compra il 15% di Philips

Exor ha raggiunto un accordo con Philips, leader mondiale nella tecnologia per il settore della salute, in base al quale la holding della famiglia Agnelli ha acquisito una partecipazione del 15% in Philips. L’investimento di Exor, che è a totale supporto dei vertici e della strategia della società oltre che della sua capacità di creare valore, prevede che Exor nomini un componente del Consiglio di Sorveglianza di Philips.

Il dialogo con Philips, sottolinea una nota, è stato avviato a seguito della volontà del gruppo guidato da John Elkann di incrementare la propria presenza nei settori della salute e della tecnologia. L’investimento di Exor in Philips non comporterà alcun effetto diluitivo ed è stato realizzato con l’acquisto di azioni sul mercato, oltre che tramite un accordo con un’importante istituzione finanziaria.

L’accordo tra le parti prevede l’impegno di Exor a essere un investitore di minoranza di lungo termine, con il diritto di proporre un componente del Consiglio di Sorveglianza, oltre a diverse usuali condizioni. Sebbene Exor non intenda acquistare ulteriori azioni Philips nel breve termine, l’accordo prevede che nel tempo possa – a sua discrezione – aumentare la propria partecipazione fino al limite massimo del 20% del capitale ordinario in circolazione di Philips.