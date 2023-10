eVISO: fatturato annuo stimato a 222 milioni di euro

eVISO è una società digitale d’avanguardia che utilizza un’infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria per gestire la fornitura di varie materie prime come luce, gas e mele. Al momento, eVISO ha siglato contratti di fornitura di energia con i clienti reseller per un totale di circa 1.000 GWh. Questo rappresenta un notevole aumento rispetto ai 700 GWh che erano stati comunicati a dicembre 2022.

Con questi nuovi contratti, il fatturato annuale della società è stimato a circa 222 milioni di euro.