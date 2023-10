Il futuro della moneta unica europea potrebbe essere digitale, secondo Joachim Nagel, figura chiave della Banca Centrale Europea. In una recente intervista al canale radio Deutschlandfunk, Nagel ha pronosticato l’arrivo dell’euro digitale per i pagamenti elettronici sicuri in appena cinque anni. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione del sistema di pagamento europeo.