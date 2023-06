Eurozona: misura aspettative dei consumatori su inflazione ai minimi da 7 anni

Un indice delle aspettative di inflazione, stilato dalla Commissione Europea, mostra un calo significativo a giugno, raggiungendo il livello più basso dal 2016. Lo riporta Bloomberg, segnalando che questo indicatore riflette le opinioni dei consumatori su come l’inflazione si svilupperà nell’arco del prossimo anno.

In particolare, in questo mese, l’indice ha registrato un calo a 6,1 punti, in discesa rispetto a 12,1 del mese precedente.

Il rilascio di questo indice arriva alla vigilia dei dati sui prezzi al consumo dell’eurozona, che potrebbero mostrare un’accelerazione dell’inflazione core e valori ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Bce.