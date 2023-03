Euro summit, Donohe: “Completare unione bancaria”

“Dobbiamo continuare il nostro lavoro in corso per rafforzare l’unione economica e monetaria, mantenere i nostri impegni per completare l’Unione bancaria e sviluppare ulteriormente l’Unione dei mercati dei capitali’. Così si legge nella missiva del presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe indirizzata al presidente dell’Euro Summit, Charles Michel, per riferire sui lavori dell’Eurogruppo.

Paschal Donohoe che questa mattina insieme alla presidente della Bce Christine Lagarde aprira’ la discussione dei Ventisette sullo stato dell’economia e le prospettive dei mercati finanziari