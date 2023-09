eToro, la piattaforma di trading e investimento, ha annunciato oggi l’approvazione della sua richiesta di registrazione nel registro CASP (Crypto Asset Service Provider) della CySEC.

La registrazione consentirà a eToro di offrire servizi di criptovalute regolamentati in tutti i Paesi dell’UE, su base transfrontaliera, da un’unica entità, eToro (Europe) Digital Assets Ltd, una volta che il regolamento sui mercati degli asset crittografici (MiCA) dell’UE entrerà in vigore nel dicembre 2024.

Hedva Ber, Deputy CEO di eToro, ha dichiarato:

“L’aver ottenuto questa registrazione indica che siamo pronti al 100% ad abbracciare una nuova era per le criptovalute, una volta che il MiCA entrerà in vigore il prossimo anno. In qualità di azienda globale, regolamentata in vari mercati del mondo, siamo molto impazienti di godere della maggiore certezza e sicurezza che il MiCA offrirà sia ai consumatori che alle aziende affidabili in questo spazio”. “L’Europa è una regione estremamente importante per eToro, è il luogo in cui risiede la maggior parte dei nostri utenti e vogliamo continuare a offrire agli investitori europei l’accesso diretto a un’ampia gamma di criptovalute come parte di un portafoglio diversificato. Questa nuova registrazione CySEC ci renderà molto più facile raggiungere questo obiettivo in un’Europa regolata dal MiCA, permettendoci di creare un’offerta più snella ed efficiente per gli investitori europei che vogliono fare trading con i crypto asset.”

eToro è autorizzato e supervisionato da diverse autorità di regolamentazione in varie giurisdizioni del mondo, tra cui FCA (Regno Unito), ASIC (Australia), CySeC (Cipro), GFSC (Gibilterra), FinCen e FINRA (Stati Uniti). eToro è inoltre registrato come fornitore di asset digitali presso varie autorità locali in Paesi come Spagna, Francia e Italia.