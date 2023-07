eToro: maxi multa da Antitrust per 1 milione e 300 mila euro

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato eToro Europe Ltd con una maxi multa da 1 milione e 300 mila euro per aver diffuso informazioni ingannevoli sulle caratteristiche e sulle condizioni economiche dei servizi di investimento in titoli azionari.

Secondo l’Autorità, eToro ha violato gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo perché non informa subito e in modo adeguato gli utenti circa le condizioni economiche e le caratteristiche tecniche dei prodotti e dei servizi offerti, inducendoli dunque ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.