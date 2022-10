ETF ed ETN: BG SAXO stringe collaborazione con iShares, Wisdom Three e 21Shares. Al via promo con Trading Bonus fino a 300 euro

BG SAXO ha stretto una collaborazione per la distribuzione di ETF e ETN con iShares, WisdomTree e 21Shares. I clienti della SIM potranno ricevere fino a 300 euro di trading bonus se effettueranno operazioni di acquisto su alcuni degli ETF, ETC ed ETN offerti dai tre partner. La promozione è attiva ed usufruibile dal 1° ottobre ed il Trading Bonus può essere accumulato fino ad un valore massimo di 300 euro per ciascun cliente e utilizzato fino al 30 giugno 2023.

La promozione prevede che il Trading Bonus, ottenuto investendo in questi strumenti finanziari offerti da iShares (BlackRock), WisdomTree, 21Shares, potrà essere utilizzato per qualsiasi successiva operazione di trading su tutti gli altri strumenti disponibili sulle piattaforme BG SAXO, ad eccezione dei CFD.

ETF ed ETN sono strumenti il cui valore globale lo scorso anno ha raggiunto i 10 mila miliardi di dollari, un ammontare che rappresenta circa l’1% del mercato obbligazionario ed intorno al 6% di quello azionario. “Abbiamo coinvolto ETF e ETN provider di primo livello perché volevamo disegnare con loro un’iniziativa promozionale che, da un lato ampliasse la conoscenza e l’investimento su strumenti sempre più evoluti, dall’altro consentisse ai nostri clienti e ai nuovi traders di ottenere un bonus da utilizzare in operazioni sugli oltre 40mila strumenti che le nostre piattaforme mettono a disposizione”, spiega Simone Di Biase, Head of Relationship Management di BG SAXO.