Esperto BofA: “Non è nuovo mercato toro, simile a 2000 e 2008”

L’S&P 500 potrebbe essere entrato in una fase tecnica di bull market la scorsa settimana. Tuttavia, secondo Michael Hartnett di Bank of America (BofA), non si tratta dell’inizio di un nuovo grande rialzo delle azioni.

Lo strategist, che ha previsto correttamente il ribasso dell’azionario lo scorso anno, non è convinto che si tratti dell’inizio di un “nuovo e brillante mercato toro”.

Il mercato attuale assomiglia più a quello del 2000 o 2008, con un “grande rialzo prima del grande crollo”, ha scritto Hartnett nel rapporto settimanale della banca sui flussi di investimento nelle varie asset class.