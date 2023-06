Piazza Affari accelera dopo avvio poco mosso

Dopo una partenza in sordina, il Ftse Mib accelera il passo e scambia in rialzo dello 0,6%, portandosi in area 27.900 punti. Tra le big di Piazza Affari spicca Diasorin, in progresso del 3,7%.

Acquisti anche su Banco Bpm (+1,9%), Saipem (+1,9%) e Telecom Italia(+1,5%), con l’attenzione sempre rivolta agli sviluppi sulla rete, in attesa del Cda della prossima settimana che deciderà sulle offerte aggiornate di KKR e Cdp.

Poco sotto la parità Tenaris (-0,2%) e Ferrari (-0,2%).