Errata Corrige. BF Spa: ok ad aumento capitale sociale

BF S.p.A., società quotata su Euronext Milan, ISIN IT0005187460, precisa che, diversamente da quanto riportato da alcune notizie di stampa e come già indicato nel comunicato diffuso nella giornata di ieri, l’ing. Ciarrocchi – nominato quale componente del consiglio di amministrazione a seguito di cooptazione – non ha

ricevuto deleghe esecutive.

Le cariche all’interno del consiglio sono rimaste immutate, con il prof.

Michele Pisante quale Presidente e il dott. Federico Vecchioni quale Amministratore Delegato. Si ricorda che

l’intero consiglio di amministrazione resterà in carica sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del

bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024.

L’assemblea degli azionisti di BF, un attore importante nella filiera agroindustriale, ha preso un’importante decisione. Questa riguarda la delega al consiglio di amministrazione per incrementare il capitale sociale. Tale aumento sarà a titolo oneroso e potrà avvenire in una o più volte, raggiungendo un importo massimo complessivo, sovrapprezzo incluso, di 300 milioni di euro.

Una dichiarazione della società ha rivelato i dettagli dell’operazione. L’aumento del capitale sociale avverrà attraverso l’emissione di nuove azioni ordinarie. Queste non avranno un valore nominale specifico ma saranno dotate delle stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione. La delega per l’aumento sarà valida per un periodo di cinque anni.