Erfo prosegue il processo di sviluppo estero

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A., PMI innovativa e società benefit operante nel settore nutraceutico, comunica che nella giornata di ieri è stato inaugurato a Bruxelles il primo centro in franchising all’estero a marchio Diètnatural, il format ideato e sviluppato dalla società dedicato alla vendita di prodotti nutraceutici e all’assistenza continuativa nel percorso della terapia della nutrizione. La struttura di circa 70 mq oltre ad una parte dedicata alla vendita, si compone di un’area dedicata alla formazione per i futuri affiliati ed è ubicata nel quartiere di Stockel.

Il rafforzamento della presenza sui mercati esteri si colloca all’interno di una strategia di espansione del Gruppo in aree con forti potenzialità di sviluppo che fungerà da pilota per lo sviluppo della relativa rete vendita. La diffusione del progetto Diètnatural anche all’estero, in linea con la strategia commerciale della Società, prevede un investimento inziale da parte dei potenziali franchisee che, sulla base delle analisi effettuate dalla Società, si ritiene essere particolarmente competitive per il territorio di riferimento.