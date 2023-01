Equita: al fianco di Racing Force nell’aumento di capitale da 10 mln, prima operazione di ECM del 2023

Equita ha assistito Racing Force nell’aumento di capitale da 10 milioni di euro. L’operazione gestita attraverso il processo di accelerated book-building è stata gestita da Equita in qualità di Joint Bookrunner.

Si tratta della prima operazione del 2023 sul mercato ECM italiano, e conferma la leadership del team di Investment Banking della sala operativa del Gruppo rafforzando il ruolo di leading ECM franchise di Equita sul mercato domestico.

I proventi dell’operazione saranno utilizzati per rafforzare ulteriormente la capacità produttiva del Gruppo Racing Force negli Stati Uniti, anche in relazione al programma Next Generation Fixed-Wing Helmet dell’aeronautica militare statunitense che vede Racing Force coinvolto come produttore di una calotta in carbonio destinata ad applicazioni militari e civili. Parte dei proventi saranno utilizzati anche per altri investimenti in Bahrain e in Italia volti ad aumentare la capacità produttiva e l’efficienza del Gruppo.