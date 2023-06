Eni: vicina ad acquisizione di Neptune Energy Group per $5 miliardi

Eni è vicina a concludere un accordo per l’acquisizione di Neptune Energy Group, azienda specializzata nell’esplorazione di petrolio e gas, per un valore di circa 5 miliardi di dollari. Lo riporta Bloomberg, citando fonti a conoscenza della situazione. L’accordo, che potrebbe essere annunciato già questa settimana, vedrebbe Eni prevalere su altri potenziali acquirenti, tra cui TotalEnergies.

Tuttavia, non è stata ancora presa una decisione definitiva e la tempistica dell’accordo potrebbe cambiare, oppure le trattative potrebbero ancora fallire. Neptune è supportata da Carlyle Group e CVC Capital Partners.

Eni ha messo nel mirino Neptune già dalla fine dello scorso anno, poiché la società è interessata ad espandere il proprio business nel settore del gas naturale. Circa tre quarti della produzione di Neptune proviene dal gas naturale nel Mare del Nord, in Nord Africa e in Asia, tutte aree in cui Eni è già presente.

Fondata nel 2015 dall’ex CEO di Centrica Plc, Sam Laidlaw, Neptune possiede diverse attività di petrolio e gas offshore nel Regno Unito, Norvegia e Paesi Bassi.