Edison: utile netto di 486 mln nei 9 mesi 2023

Il Cda di Edison ha esaminato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023, che ha registrato una solida performance operativa di tutti i business.

Nei primi nove mesi del 2023, Il Margine operativo lordo (EBITDA) è cresciuto a 1.267 milioni di euro (+35%) da 938 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Al risultato hanno contribuito la produzione rinnovabile, complice la ripresa dell’idroelettrico, e l’apporto particolarmente positivo delle attività Gas&Power di Edison Energia, dopo un 2022 in forte sofferenza, e dei servizi energetici e ambientali di Edison Next.

L’EBITDA, pur in crescita, registra il forte impatto negativo derivante dal ritardo nelle consegne di GNL dagli Stati Uniti, per il quale è in corso un contenzioso arbitrale.

Il Gruppo Edison ha chiuso i primi 9 mesi del 2023 con un utile netto pari a 486 milioni di euro da 265 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022, su cui incideva un impatto negativo dei decreti “extra-profitti”.

L’indebitamento finanziario al 30 settembre 2023 presenta un saldo a credito per 117 milioni di euro, rispetto a un debito pari a 477 milioni di euro al 31 dicembre 2022, grazie principalmente alla significativa generazione di cassa dettata dai buoni risultati della gestione operativa. Condizione questa che consente al Gruppo di rafforzare ulteriormente la sua posizione nei business della transizione energetica.