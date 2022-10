Eni: Plenitude in corsa per Plt Energia

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, Plenitude sarebbe interessata ad acquisire Plt Energia. La società ha una capacità di 0.3 GW di impianti eolici e fotovoltaici. Il prezzo di acquisto offerto, secondo MF è pari a 1 miliardo di euro e in corsa per l’acquisizione, come afferma Equita, ci sarebbero anche Repsol e il fondo di private equity scandinavo Eqt.