Eni avvia la produzione di gas dal giacimento Argo Cassiopea nel canale di Sicilia

Eni ha dato il via alla produzione di gas dal giacimento Argo Cassiopea, considerato il progetto di sviluppo a gas più significativo sul territorio italiano. Questo giacimento, situato nel Canale di Sicilia, ha visto la perforazione di quattro pozzi sottomarini nei mesi scorsi.

Il gas estratto viene trasportato attraverso una linea sottomarina di 60 km fino all’impianto di trattamento di Gela, dove subisce un processo di trattamento prima di essere immesso nella rete nazionale. Argo Cassiopea, sviluppato in joint venture con il partner Energean, è entrato in produzione a tre anni dall’inizio dei lavori.

La produzione avviene interamente sott’acqua, garantendo un impatto visivo nullo e emissioni prossime allo zero. Per raggiungere la neutralità carbonica relativa alle emissioni Scope 1 e 2, è stata installata una capacità di 3,6 MWp di pannelli fotovoltaici. Le riserve del giacimento sono stimate in circa 10 miliardi di metri cubi di gas, con una produzione annuale di picco prevista di 1,5 miliardi di metri cubi.