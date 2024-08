Lenovo, utile netto a +65% nel I trimestre e ricavi in crescita del 20%

Lenovo Group ha reso pubblici i dati finanziari relativi al primo trimestre dell’anno fiscale 2024/25, mostrando un aumento della redditività in tutti i settori di business e significativi progressi nel campo dell’Ai ibrida. Il fatturato del Gruppo è cresciuto del 20% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 15,4 miliardi di dollari, mentre l’utile netto ha visto un incremento del 65%, attestandosi a 315 milioni di dollari.

Il contributo dei ricavi provenienti da settori non-PC è aumentato di cinque punti percentuali rispetto all’anno precedente, raggiungendo il massimo storico del 47%. Lenovo è in una posizione privilegiata per assumere un ruolo di leadership nell’era dell’Ai ibrida, grazie al suo ampio portfolio che comprende dispositivi Ai come gli Ai Pc, server Ai compatibili con tutte le principali architetture, e una vasta gamma di soluzioni e servizi Ai integrati.

Il Gruppo è ottimista riguardo alla possibilità di affermarsi come leader di mercato nel settore degli Ai Pc di nuova generazione, che si prevede rappresenteranno oltre il 50% del mercato dei PC entro il 2027, e di sfruttare le ampie opportunità di crescita offerte dal mercato It.