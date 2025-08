Eni: al via produzione dell’Agogo Integrated West Hub al largo delle coste dell’Angola

Eni annuncia l’avvio della produzione del progetto di sviluppo Agogo Integrated West Hub (Agogo IWH), operato da Azule Energy nel blocco 15/06, nel bacino del basso Congo, al largo delle coste dell’Angola. Il progetto Agogo IWH, precisa la società, comprende l’intera fase di sviluppo per due giacimenti, Agogo e Ndungu, con riserve totali pari a circa 450 milioni di barili e una produzione di picco prevista intorno a 180 kbopd (migliaia di barili di petrolio al giorno). L’avvio della produzione è stato reso possibile grazie all’entrata in funzione dell’unità galleggiante Agogo FPSO (Floating production Storage and Offloading, Unità di Produzione, Stoccaggio e Scarico), a soli 29 mesi dalla Decisione Finale di Investimento, con un anticipo significativo rispetto ai tempi previsti e circa 12 mesi più rapido rispetto alla media del settore per progetti in acque profonde di analoga dimensione, mantenendo al contempo un’attenzione costante alla sicurezza.

Il progetto Agogo IWH è operato da Azule Energy, società controllata da BP ed Eni con una quota del 36,84%, insieme ai partner Sonangol E&P (36,84%) e Sinopec International (26,32%).