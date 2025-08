Eurozona, inflazione stabile a luglio 2025: i dati di Eurostat

L’inflazione nell’Eurozona si conferma stabile nel mese di luglio, come indicato dai dati preliminari diffusi dall’Ufficio statistico europeo, Eurostat. Il tasso di inflazione annuale si attesta al 2%, replicando il valore registrato nel mese precedente e rispettando le previsioni degli analisti, che avevano stimato un incremento dell’1,9%.

Analizzando i dati su base mensile, i prezzi al consumo non mostrano alcuna variazione, una differenza significativa rispetto al +0,3% osservato nel mese precedente. Questo scenario di stabilità si riflette anche nell’inflazione core, che esclude le componenti volatili come energia, cibo e tabacchi, stimata al 2,3%, in linea con il mese precedente e le aspettative del consensus.

Un ulteriore indicatore di stabilità è rappresentato dall’inflazione armonizzata, che esclude cibo ed energia, mantenendosi stabile al 2,4%. Questi dati suggeriscono una situazione di equilibrio nell’andamento dei prezzi nell’Eurozona, in un contesto economico che continua a monitorare attentamente i fattori di rischio legati all’inflazione.