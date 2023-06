Energie rinnovabili a un punto di svolta? Ecco un Cash Collect per non perdere questa opportunità

Le energie rinnovabili sono passate dai margini all’uso comune e si prevede che diventeranno rapidamente una fonte di energia dominante a livello mondiale. E mentre gli Stati Uniti, l’Europa e la Cina sono attualmente in testa, molti altri paesi stanno iniziando a prendere sul serio la transizione energetica. Questo significa che altri entusiasmanti sviluppi ci attendono all’orizzonte.

I paesi accelerano sulle rinnovabili

Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), la capacità mondiale relativa alle energie rinnovabili è destinata ad aumentare di 107 gigawatt (GW), il più grande incremento assoluto mai registrato, arrivando a oltre 440 GW nel 2023. Per contestualizzare tale dato, basta pensare che l’espansione del 2023 è superiore all’intera capacità elettrica installata di Germania e Spagna messe insieme. La riapertura della Cina sta dando un contributo significativo alla capacità eolica onshore, destinata ad aumentare del 70% quest’anno, fino a raggiungere un massimo storico di 107 GW.

Il solare fotovoltaico, compresi sia gli impianti su larga scala che i piccoli sistemi distribuiti, rappresenta due terzi dell’aumento della capacità globale previsto per le energie rinnovabili quest’anno. Negli ultimi mesi molti paesi, in particolare quelli europei, hanno cercato attivamente di svincolarsi dai combustibili fossili, provocando questa improvvisa impennata delle energie rinnovabili.

La risposta dell’Europa alla crisi energetica

La guerra in Ucraina ha spinto l’Europa a ridurre con urgenza la sua dipendenza dalle importazioni di gas naturale russo. Le energie rinnovabili si sono rivelate il modo per farlo. Alla luce delle recenti azioni politiche dei governi europei, L’IEA ha corretto le previsioni per il 2023 e 2024 relative all’aumento della capacità energetica da fonti rinnovabili in Europa, con un incremento del 40% rispetto a prima della guerra.

Il sostegno politico e normativo è al centro di questo impegno. Secondo l’IEA, negli ultimi 18 mesi i paesi europei si sono impegnati per agevolare le procedure di autorizzazione legate alle energie rinnovabili più di quanto non abbiano fatto nell’intero decennio precedente. E, cosa fondamentale, anche l’aspetto economico sta diventando ragionevole. Secondo l’IEA, nel periodo 2021-2023 l’eolico e il solare fotovoltaico a basso costo riusciranno a sostituire circa 230 terawattora (TWh) di combustibile fossile generato a caro prezzo, contribuendo a ridurre i prezzi dell’elettricità all’ingrosso in tutti i mercati europei.

Nuova tecnologia per il fotovoltaico

Oggi, le rivoluzioni tecnologiche come quella portata dall’intelligenza artificiale sono accolte con entusiasmo dalle masse e raramente si sospetta che ci sia lo zampino del demonio. Anche nel settore delle energie rinnovabili si stanno verificando innovazioni entusiasmanti, accolte con grande favore.

Una di queste è il fotovoltaico fluttuante. Data la scarsa disponibilità di terreni, le installazioni fluttuanti rappresentano una tecnologia emergente che può contribuire a sostenere alti tassi di crescita della capacità di energia solare. Secondo Wood Mackenzie, il tasso annuo di crescita composto del solare fluttuante dovrebbe aumentare del 15% nei prossimi dieci anni. Si prevede che 15 paesi supereranno i 500 megawatt di installazioni fotovoltaiche fluttuanti cumulative entro il 2031, con Cina, India e Indonesia in testa.

Nuovi Cash Collect con premi fissi mensili

Un modo alternativo di investire sui titoli citati è quello di utilizzare gli Investment Certificate come i nuovi Premi Fissi Cash Collect Callable su panieri azionari emessi di recente da BNP Paribas sul mercato SeDeX di Borsa Italiana. I nuovi prodotti, di durata triennale (con scadenza fissata il 26 maggio 2026), prevedono un premio mensile fisso compreso tra lo 0,70% e l’1,45%, indipendentemente dall’andamento dei sottostanti che compongono il paniere.

I nuovi Certificate combinano, dunque, un premio fisso garantito con la possibilità di richiamo anticipato a facoltà dell’Emittente. A non essere legati all’andamento del sottostante sono dunque sia i premi fissi mensili che l’opzione di rimborso anticipato. Inoltre, gli investitori possono considerare questa emissione come una soluzione interessante per diversificare il proprio portafoglio investendo su azioni di settori diversi, come il comparto del lusso, quello bancario, assicurativo, energetico, dei viaggi o tecnologico.

Il Certificate sulle rinnovabili

Nella nuova gamma è presente anche il Certificate su alcuni titoli americani attivi nel settore delle energie rinnovabili. Si tratta del prodotto su Sunrun, SolarEdge e Sunnova (ISIN NLBNPIT1Q6O1) che paga un premio fisso pari a 1,45 euro dell’importo Nozionale con cadenza mensile, indipendentemente dall’andamento dei sottostanti. A partire dal nono mese, l’Emittente (BNP Paribas) ha la possibilità di esercitare la facoltà del Rimborso Anticipato: in questo caso il Certificate scade anticipatamente e paga, oltre al premio mensile, l’importo nozionale (100 euro). Viceversa, se l’Emittente non esercita la facoltà di Rimborso Anticipato, il Certificate paga un premio di 1,45 euro fino alla scadenza naturale.

A scadenza, se la quotazione di tutti i titoli che compongono il paniere è maggiore o uguale al Livello Barriera, il Certificate scade e paga, oltre al premio mensile, l’importo nozionale (100 euro). Se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è invece inferiore al Livello Barriera (40% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate scade e paga un premio di 1,45 euro, più un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti, con conseguente perdita, parziale o totale, dell’Importo Nozionale.

La novità dell’opzione “Callable”

Un’importante novità che caratterizza questa emissione è la possibilità per gli investitori di ricevere un rimborso anticipato del Certificate al 100% dell’Importo Nozionale a partire dal nono mese: dal 23 febbraio 2024, infatti, mensilmente, l’Emittente ha la facoltà di Richiamare Anticipatamente il Certificate dando agli investitori un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

L’investitore riceve un premio fisso garantito alla fine di ogni mese, mentre la possibilità di rimborso anticipato consente di beneficiare di un’ottimizzazione del rendimento.

Titoli attualmente sotto-prezzati per gli analisti

Il consensus raccolto da Bloomberg sui tre titoli del paniere, che riportiamo nella tabella qui sopra, è sostanzialmente positivo. Oltre il 70% gli analisti che seguono Sunrun, SolarEdge e Sunnova consigliano l’acquisto (buy) con una piccola minoranza che suggerisce di mantenere la azioni in portafoglio (hold) e la quasi assenza di vendere (sell). Inoltre, il target price medio a 12 mesi indica che attualmente questi titoli appaiono ampiamente sotto-prezzati e dai quali gli analisti si aspettano potenziali upside entro i prossimi 12 mesi.

Questo rende i sottostanti del paniere idonei a strategie con un Premi Fissi Cash Collect Callable, ovvero per chi ha una visione laterale o moderatamente rialzista di un determinato settore (in questo caso il settore delle rinnovabili) per ottenere un rendimento interessante al momento della naturale scadenza oppure del rimborso anticipato a discrezione dell’emittente.

