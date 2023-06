Enel X Way e Ferretti Group: alleanza per la nautica sostenibile in Italia

Enel X Way, azienda leader nel settore energetico, e Ferretti Group, importante realtà nel campo della nautica, hanno recentemente firmato un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di sviluppare soluzioni e servizi strategici per la nautica sostenibile da diporto sul territorio italiano.

Il partenariato tra le due aziende prevede, in una prima fase, l’installazione di stazioni di ricarica Enel X Way presso i cantieri del Gruppo Ferretti, a cominciare dai Cantieri Riva situati sul lago di Iseo. Inoltre, verrà valutata l’opportunità di offrire ai clienti di Ferretti Group un pacchetto bundle che, oltre al mezzo nautico elettrico, includa la stazione di ricarica Enel X Way per alimentarli.