Enel, Starace: inizio anno positivo, a breve le cessioni del portafoglio gas? (analisti)

MilanoFinanza riporta alcune indicazioni di Starace tra cui le positive indicazioni dalla presidente EU sulla possibilità di introdurre nuovi pacchetti di sostegno al segmento RES per compensare la competizione dell’Inflation Reduction Act in US. Inoltre, il 2023 sarà ancora complicato sul fronte delle forniture gas ma più gestibile e il 2024 dovrebbe segnare la normalizzazione del mercato.

L’inizio del 2023 è stato molto positivo, a breve la cessione dei portafogli di fornitura gas (annunciata alla presentazione del piano industriale). “La finalizzazione dei processi di vendita annunciati (5.6bn per il 2022 e 12.2bn per il 2023) e la forte riduzione del debito di gruppo rimangono i catalyst principali nel breve termine per Enel” dice Equita. In Borsa il titolo Enel al momento segna +1,13% a 5,721 euro.