Enel: assemblea azionisti approva bilancio 2023, ok ad aumento dividendi +7,5%

L’assemblea degli azionisti di Enel, riunitasi nella giornata di ieri, ha approvato il il bilancio al 31 dicembre 2023 e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un dividendo complessivo di 0,43 euro per azione, in rialzo del 7,5% rispetto al dividendo di 0,40 euro per azione riconosciuto per l’esercizio 2022.

L’assemblea ha deliberato in particolare la distribuzione di 0,215 euro per azione quale saldo del dividendo – di cui 0,065 euro a titolo di distribuzione dell’utile di esercizio 2023 e 0,15 euro a titolo di parziale distribuzione della riserva disponibile denominata ‘utile accumulati’- tenuto conto dell’acconto di 0,215 euro per azione già pagato nel mese di gennaio 2024.

Tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 24 luglio 2024, previo stacco della cedola n. 40 in data 22 luglio 2024 e “record date” in data 23 luglio 2024.

L’assemblea degli azionisti ha rinnovato oltre l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 500 milioni di azioni Enel rappresentative del 4,92% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 2 miliardi di euro, previa revoca della precedente analoga autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 10 maggio 2023.

L’acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per diciotto mesi a decorrere dalla delibera assembleare di ieri. Non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate.

Gli azionisti hanno infine dato l’ok al piano di incentivazione di lungo termine per il 2024 destinato al management del Gruppo Enel e alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023.