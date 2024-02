Enea, Superbonus: investimenti toccano oltre 107 mld di euro

L’entusiasmo per il Superbonus non accenna a diminuire, come dimostrano gli ultimi dati forniti da Enea: gli investimenti ammessi a detrazione hanno raggiunto la cifra impressionante di poco più di 107 miliardi di euro, rispetto ai 102,7 miliardi di fine dicembre. Questo incremento testimonia la continua attrattiva dell’iniziativa.

Le agevolazioni previste per gli investimenti su lavori ormai conclusi, che rappresentano il 91,6% del totale, hanno visto una crescita fino a 98 miliardi di euro. Un aumento che rafforza l’interesse verso il Superbonus e i suoi benefici.

Parallelamente, le detrazioni accumulate per i lavori conclusi e a carico dello Stato hanno raggiunto i 107,37 miliardi di euro, segnando un netto aumento dai 99,7 miliardi di fine dicembre. Il numero di edifici coinvolti in queste operazioni si avvicina ai 472mila, sottolineando l’ampio impatto del Superbonus sul panorama immobiliare italiano.