Endesa (Gruppo Enel): stime utili riviste al ribasso

Endesa (gruppo Enel) ha recentemente rivisto al ribasso le previsioni sugli utili per l’anno corrente e il successivo. Le nuove stime prevedono un utile netto ordinario di circa 1,1 miliardi per quest’anno e tra 1,6 miliardi e 1,7 miliardi per il prossimo anno.

Questa riduzione rispetto alle precedenti previsioni, che stimavano un profitto tra 1,4 e 1,5 miliardi nel 2023 e tra 1,7 e 1,8 miliardi nel 2024, rappresenta un importante cambiamento nelle aspettative finanziarie dell’azienda.