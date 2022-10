Endesa: aggiudicata gara per 953 MW di capacità renewables. Notizia positiva per Enel (analisti)

Enel Green Power España si è aggiudicata la gara per costruire 953 MW di capacità con l’opzione di salire fino 1.2 GW, nella ex centrale a carbone di Endesa a Teruel (Andorra). Enel investirà 1,2 miliardi per costruire 5 parchi solari e 5 eolici ed un sistema di accumulo a batterie. L’energia non assorbita dalla rete potrà inoltre essere utilizzata per produrre idrogeno.

Si tratta di capacità che avrà la tariffa fissa e non a mercato ed andrà verificato il ritorno di questi investimenti. Equita ritiene sia una notizia positiva per Enel perché la società ha un target di installare 6 GW di capacità annua worldwide e questo importante progetto aumenta la visibilità sul raggiungimento degli obiettivi di crescita di Enel.