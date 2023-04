ENAV: Assemblea approva bilancio 2022 e nomina nuovo Cda

L’Assemblea degli Azionisti di ENAV ha approvato il bilancio della Società per l’esercizio 2022 e ha preso visione del bilancio consolidato.

È stato deliberato di corrispondere agli Azionisti un dividendo pari a 106,4 milioni di euro equivalente a 0,1967 euro per azione ordinaria. Il dividendo verrà posto in pagamento il 25 ottobre 2023, con data di stacco della cedola al 23 ottobre 2023 e record date al 24 ottobre 2023

I Soci, dopo avere determinato in 9 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, hanno provveduto alla nomina dello stesso, con durata del mandato per tre esercizi sociali e, pertanto, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il nuovo Cda risulta così composto: Alessandra Bruni, Pasqualino Monti, Franca Brusco, Stefano Arcifa, Carla Alessi e Giorgio Toschi, appartenenti alla Lista 1, presentata dall’Azionista di maggioranza Ministero dell’Economia e delle Finanze; Antonio Santi, Rozemaria Bala e Carlo Paris appartenenti alla Lista 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali.

Alessandra Bruni è stata nominata Presidente del Cda della società.

Infine, l’Assemblea ha approvato il piano di incentivazione azionaria di lungo termine per il periodo 2023- 2025.