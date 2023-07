Elon Musk spiega la transizione da Twitter a X, “l’app per tutto”

Elon Musk ha spiegato la sua decisione di rimuovere il noto logo azzurro di Twitter, rinnovandolo con un simbolo scelto dalla community.

Questa mossa si inserisce nel tentativo di trasformare Twitter in una piattaforma universale per comunicazioni e transazioni finanziarie, un obiettivo che Musk ha definito “l’app per tutto”. “Non si tratta soltanto di un cambio di nome, ma di una reinvenzione del servizio”, ha dichiarato Musk, sottolineando come il nome Twitter avesse senso quando erano solo messaggi di 140 caratteri, simili a cinguettii.

L’app X immaginata dal proprietario miliardario si propone di unire l’infrastruttura di Twitter con x.com, un indirizzo web che attualmente funge da servizio di reindirizzamento verso Twitter. Questa app integrerà comunicazione, multimedia e “la possibilità di gestire l’intero mondo finanziario”. Linda Yaccarino, CEO di Twitter, ha manifestato il suo sostegno per la riforma di Musk, affermando che X includerà funzionalità fintech come pagamenti e servizi bancari.

Nonostante le difficoltà recenti, tra cui un calo del 50% negli introiti pubblicitari e l’emergere di rivali come Meta Platforms, l’attenzione suscitata dalla trasformazione di Twitter in X potrebbe rappresentare una nuova opportunità. Tuttavia, secondo esperti e analisti, ciò non compenserà la potenziale perdita di miliardi di dollari in valore del brand. Musk ha citato WeChat, l’app cinese utilizzata per tutto, dai pagamenti ai messaggi, come modello per X, sebbene non sia ancora chiaro quali saranno le specifiche funzionalità dell’app.