Elon Musk ha incontrato il primo ministro della Mongolia per discutere della sua possibile espansione

Il primo ministro della Mongolia Luvsannamsrai Oyun-Erdene e l’amministratore delegato di Tesla Elon Musk hanno discusso lunedì di una possibile espansione e di investimenti nel Paese asiatico nel corso di un incontro virtuale.

“Hanno discusso della possibilità di accogliere Tesla in Mongolia per la sua fabbrica di batterie per veicoli elettrici, sfruttando l’ampia disponibilità del Paese di rame e di elementi di terre rare, che sono componenti essenziali delle batterie delle auto elettriche”, si legge in una dichiarazione rilasciata a nome del governo mongolo.