Volotea e Eurowings annunciano partnership commerciale per ampliare la propria offerta di voli

Volotea, la compagnia aerea low-cost spagnola delle piccole e medie città europee, ed Eurowings, il vettore value per l’Europa del Gruppo Lufthansa, nella giornata di oggi hanno firmato un protocollo d’intesa per stipulare un accordo di vendita reciproco.

Nel dettaglio, la cooperazione per la vendita congiunta è destinata a coprire oltre 140 rotte chiave operate da entrambe le compagnie, più di 100 da Eurowings e circa 40 da Volotea, senza alcuna sovrapposizione.

Questi collegamenti comprenderanno 8 nuove rotte gestite da Volotea, che connetteranno importanti aeroporti tedeschi alle città di medie dimensioni francesi e italiane di Bordeaux, Lione, Nantes, Firenze e Verona.

Entrambe le compagnie aeree amplieranno così la propria offerta voli dedicata ai loro clienti.

Volotea, una delle compagnie aeree in più rapida crescita in Europa negli ultimi dieci anni, è presente in 16 Paesi e raggiunge oltre 100 destinazioni. Grazie a questa operazione di joint sales, Volotea potrà avventurarsi in un nuovo mercato, iniziando a proporre, per la prima volta in Germania, voli commerciali.

Allo stesso tempo, Eurowings, compagnia del gruppo Lufthansa, ha intenzione di aprire i propri canali di vendita a Volotea, offrendo così destinazioni popolari di piccole e medie dimensioni in Francia e in Italia.

Grazie a questo previsto reciproco accordo, i clienti di Volotea così come quelli di Eurowings, trarrebbero beneficio da oltre 140 collegamenti, privi di sovrapposizioni, disponibili sui siti web di entrambe le compagnie: più di 100 rotte operate da Eurowings e 40 circa da Volotea. In questo modo, Eurowings e Volotea migliorerebbero l’offerta per i propri passeggeri, fornendo un facile accesso a una gamma più completa di opzioni di viaggio in tutta Europa. Nel contesto della prevista collaborazione, Volotea opererà 8 nuove rotte da/per la Germania, connettendo direttamente Berlino, Düsseldorf, Stoccarda e Amburgo con le sue basi di Bordeaux, Lione e Nantes (in Francia) e Firenze e Verona (in Italia). Queste nuove rotte avranno 2 frequenze settimanali con una capacità di circa 60.000 posti.

Volotea ha annunciato che i biglietti per le nuove rotte saranno in vendita oggi sul sito www.volotea.com. Una volta che Volotea ed Eurowings avranno raggiunto un accordo vincolante sulla cooperazione commerciale, i biglietti saranno venduti anche sul sito web di Eurowings: www.eurowings.com e su tutti i consueti canali di distribuzione (data prevista per la fine di aprile).