Edison: asset italiani fanno gola a Eni, A2A e F2i (analisti)

Eni, A2A e F2i fra i potenziali interessati ad acquistare le attività italiane di Edison. Lo riporta Il Sole 24 ore, anche se al momento non ci sarebbero manifestazioni di interesse in quanto non è stato avviato un processo di vendita strutturato e non è ancora stato nominato alcun advisor.

Come scrive Equita Sim, è in corso il completamento dell’acquisto del controllo di Edf da parte del governo francese e il governo potrebbe vendere le attività italiane con una valutazione da €7-8 bn e tra le ipotesi avanzante, anche quella di cedere solo alcuni degli assets di Edison. A Piazza Affari il titolo Eni segna al momento una flessione dello 0,88% a 13,66 euro, mentre A2A un rialzo del 2,39% a 1,31 euro.