Edil San Felice: aggiudicata commessa da oltre 4 milioni di euro da Aspi

Edil San Felice si è aggiudicata una commessa da Autostrade per l’Italia, per un valore complessivo di € 4.083.408,45, per la manutenzione ordinaria e ricorrente nel tratto autostradale del Tronco di Direzione DT3 – Bologna.

L’accordo, di durata biennale e con opzione di rinnovo per un massimo di 24 mesi, è stato siglato a seguito della partecipazione ed aggiudicazione ad una gara europea a procedura aperta promossa

da Autostrade per l’Italia.