easyJet compensa i dipendenti sottopagati: risarcimento di 338.876 sterline

La compagnia aerea easyJet riconoscerà un cumulo di pagamenti arretrati a circa 4.000 dipendenti, i quali avevano ricevuto salari inferiori al minimo legale. Questo gruppo di lavoratori, principalmente personale di cabina durante le loro settimane di formazione, riceverà in totale una somma pari a 338.876,46 sterline come compensazione per l’errore ammesso dalla compagnia.

Il caso dei sottopagamenti è stato portato alla luce dal Dipartimento per le Imprese e il commercio inglese, che ha evidenziato come questa pratica riguardi 500 aziende del Regno Unito e coinvolga fino a 172.000 lavoratori.