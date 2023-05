È uscito il Certificate Journal n.795

I mercati azionari stanno viaggiando a due velocità. Da una parte ci sono i titoli tech legati ai business del futuro, come l’intelligenza artificiale, che festeggiano trainati al rialzo da Nvidia che, dopo l’annuncio della trimestrale, in un solo giorno ha messo a segno un guadagno del 24% arrivando a capitalizzare 939 miliardi di dollari, 184 miliardi in più del giorno prima.

Tra i settori che hanno beneficiato maggiormente della stretta monetaria vi è il settore finanziario, mentre quello assicurativo al momento sembra essere rimasto indietro. Nonostante questo, nei giorni scorsi è stato rimborsato alla prima finestra di osservazione il Fixed Cash Collect Step Down scritto sui Axa, Munich Re, Lloyds Banking e Generali di Marex di cui vi avevamo parlato lo scorso novembre e approfittando dell’autocall abbiamo selezionato una serie di opportunità per chi volesse reinvestire o diversificare su questo comparto.

Dopo Beyond Meat, lo speciale di questo numero parla di un altro caso, quello di Casinò Guichard Perrachon, che tocca da vicino gli azionisti e i possessori dei certificati scritti sul titolo. In evidenza lo stato del retailer francese che da diversi anni versa in forti difficoltà economico-finanziarie.

