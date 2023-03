È uscito il Certificate Journal n.785

Dopo SVB Financial a dare un ulteriore scossone ai mercati finanziari ci ha pensato Credit Suisse. Un evento che ha riacceso i riflettori sul settore bancario che sembrava avere ritrovato, con i rialzi dei tassi di interesse, il giusto equilibrio. Partendo dalla SVB Financial, per capire quanto successo, in questo numero è presente uno speciale che ripercorre i passi che hanno portato alla liquidazione della banca da parte del California Department of Financial Protection and Innovation.

Approfittando del rialzo della volatilità che ha accompagnato queste notizie sono finite sotto la lente alcune interessanti opportunità per puntare al settore bancario. L’attenzione è poi andata oltre e in particolare a chi cerca soluzioni di diversificazione su settori diversi. Una nuova emissione di Marex potrebbe essere una delle risposte: si tratta di un Phoenix Memory Step Down che oltre ad essere legato a quattro società di indubbia solidità, quali Alphabet, Amazon, Apple e Microsoft, offre una protezione condizionata fino a ribassi del 50% a fronte di un rendimento superiore al 10%.

In settimana sono arrivati riconoscimenti importanti per tutto il segmento dei certificati e in particolare per Acepi; l’associazione italiana nel corso degli SRP Europe Awards 2023 ha vinto i premi di Best European Association e Best Range of Certified Training courses a coronamento dell’impegno profuso per l’intensa e costante attività di divulgazione, trasparenza e formazione.

