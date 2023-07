DoValue: progressi significativi nelle applicazioni AI

DoValue, player europeo nella gestione e valutazione di crediti e asset immobiliari, ha annunciato il raggiungimento di significative milestone in diversi progetti chiave sviluppati dal suo innovation lab e l’avvio della prossima fase del programma doTransformation, un’importante iniziativa presentata all’ultimo Capital Market Day 2022.

“La promessa dell’IA è sempre stata chiara per noi di doValue e ora siamo orgogliosi di comunicare i risultati concreti che questa tecnologia sta dando in tutte le nostre attività, con effetti tangibili sui nostri KPI e sui nostri financial”, ha dichiarato George Kalogeropoulos, COO del Gruppo.

Dopo diversi test, doValue è pronta per introdurre modelli di previsione del rimborso dei crediti deteriorati (NPL) basati sull’intelligenza artificiale e ha completato l’implementazione in Italia di un motore di ricerca basato su text mining.

La società ha sviluppato un Chatbot per supportare un portale di recupero crediti che introdurrà una piattaforma self-service permettendo a doValue di cambiare approccio nel processo di recupero, in modo da gestire il cliente di un’azienda e non il debitore di un finanziamento.

L’introduzione degli strumenti Robotics Process Automation (RPA) e-Business Process Modeling (BPM) consente una maggiore efficienza operativa semplificando i processi e riducendo al minimo lo sforzo manuale. Infine, dal lancio di ChatGPT, doValue monitora da vicina i progressi nell’AI generativa e ha valutato a fondo i possibili miglioramenti e vantaggi di questa tecnologia per le sue operations.