Douglas verso l’IPO a Francoforte, punta a raccolta da €1,1 mld

Il rivenditore di profumi Douglas mira a raccogliere fino a 1,1 miliardi di euro ($1,2 miliardi) attraverso una quotazione a Francoforte.

Il proprietario della società è il fondo di private equity CVC Capital Partners, che scommette su una ripresa delle offerte pubbliche iniziali (IPO) europee.

Douglas prevede di raccogliere circa 800 milioni di euro vendendo azioni di nuova emissione e altri 300 milioni tramite iniezione di capitale da parte degli azionisti esistenti.

CVC non ha in programma di vendere azioni nell’offerta e continuerà a detenere una partecipazione indiretta di maggioranza in Douglas, che utilizzerà i proventi per ridurre il suo debito.

La società di private equity sta cercando una valutazione di oltre 7 miliardi di euro per Douglas, secondo quanto riferito in passato da Bloomberg.

Le IPO stanno lentamente riprendendo in Europa dopo una pausa di quasi due anni, grazie a mercati azionari più calmi, una miglior performance post-quotazione e un maggiore appetito degli investitori per nuove offerte, che riportano gli emittenti sul mercato.

CVC ha acquisito l’azienda da Advent International e dalla famiglia fondatrice Kreke nel 2015 per circa 2,8 miliardi di euro. Con radici che risalgono al 1821, Douglas gestisce più di 1.800 negozi in tutta Europa.