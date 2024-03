OPEC+ prolunga i tagli all’offerta di petrolio fino a metà 2024

L’OPEC+ ha deciso di estendere i suoi tagli alle forniture di petrolio fino a metà dell’anno, nel tentativo di evitare un surplus globale e sostenere i prezzi.

Le riduzioni, che sulla carta ammontano a circa 2 milioni di barili al giorno, rimarranno in vigore fino alla fine di giugno, secondo quanto dichiarato da alcuni membri tra cui l’Arabia Saudita, che rappresenta metà dei tagli promessi. La Russia ha promesso di rafforzare il suo ruolo concentrandosi maggiormente sui tagli alla produzione piuttosto che alle esportazioni.

I trader e gli analisti avevano ampiamente previsto l’estensione, considerandola necessaria per compensare una pausa stagionale nel consumo mondiale di combustibili e l’aumento della produzione da parte di diversi Paesi aldi fuori dell’OPEC+, in particolare gli Usa. Un’incerta prospettiva economica in Cina suggerisce ulteriore cautela.