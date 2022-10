Dividendo ENI: dettagli pagamento seconda tranche cedola a novembre

In arrivo tra meno di un mese la seconda delle quattro tranche del dividendo 2022 di ENI. L’entità della cedola sarà di di 0,22 euro rispetto a un dividendo complessivo annuale pari a € 0,88. La cedola è prevista per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 21 novembre 20222, con messa in pagamento il 23 novembre 2022, in linea con quanto anticipato il 18 marzo scorso in occasione del Capital Markets Day e con quanto deliberato dall’Assemblea dell’11 maggio scorso. Ai possessori di ADRs registrati entro il 22 novembre 2022, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni Eni, la seconda tranche di dividendo distribuita sarà di € 0,44 per ADR, pagabile il 7 dicembre 2022.