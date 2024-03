Directa Sim: nel 2023 utile lordo sfiora i 12 milioni di euro

Utile lordo a 11,91 milioni di euro, utile netto pari a 8,2 milioni di euro, patrimonio netto a 37,6 milioni di euro: sono alcuni dei dati resi noti per il 2023 da Directa Sim.

I conti in essere sono pari a 78.132, in salita del 27,3% rispetto al 2022 e un totale di asset clienti pari a 4681 milioni. Il gruppo propone un dividendo di 0,17 euro per azione, per un controvalore complessivo di 3,187 milioni di euro.

Directa ha, infine, comunicato un cambio al vertice. “Al termine del triennio del suo mandato Vincenzo Tedeschi passerà il testimone all’attuale Andrea Busi, che verrà indicato quale candidato al ruolo di amministratore delegato dall’azionista di maggioranza alla prossima assemblea dei soci”, si legge in una nota.