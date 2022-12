Directa presenta Libera, il nuovo sito per investire.

A partire dal 2020 Directa si è rivolta agli “investor”, un

target di persone composto da investitori autonomi e consapevoli che vogliono gestire in maniera indipendente i propri risparmi.

Ha dedicato loro un “conto zero pensieri”, con l’assistenza di un servizio clienti di alto profilo basato a Torino, e una completa e automatica gestione fiscale.

Ha offerto strumenti finanziari “per tutti i gusti”, quotati su mercati ufficiali trasparenti e regolamentati, servizi semplici e automatici come i PAC in ETF. Propone inoltre un “allenamento quotidiano per diventare consapevoli dei propri investimenti” declinato in tante occasioni formative di qualità, il tutto con costi sempre trasparenti.

Il concept che ha ispirato la nuova piattaforma è la piena espressione del brand dedicato all’investor, a partire dal payoff di Directa “liberi di investire”.

In questa occasione Vincenzo Tedeschi, amministratore delegato di Directa, ha dichiarato: “In soli tre anni abbiamo affiancato all’offerta per i trader online più sofisticati, una gamma di soluzioni per gli investitori digitali moderni, che ha attratto decine di migliaia di nuovi clienti. Siamo convinti che servire i due diversi profili di approccio ai mercati finanziari, che per alcuni clienti coesistono nella

gestione del loro portafoglio, dia loro migliori servizi e contemporaneamente maggiore stabilità ai nostri ricavi. Directa può ora crescere ancora più forte sviluppandosi su entrambe queste direttrici nei prossimi anni, oltre ad avviare a breve una terza linea di business nell’ambito del private banking”.